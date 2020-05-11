«وجبة فاسدة» وراء وفاة طفلتين في الدقهلية

شهدت قرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، وفاة طفلتين شقيقتين نتيجة تناولهما وجبة غداء فاسدة.تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر، بوصول طفلتين شقيقتين جثتين هامدتين.وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثتين لكلا من ريم عبد الرحمن السيد عبد الخالق 5 سنوات، وشقيقتها شهد 8 سنوات ومقيمتان بقرية برمبال الجديدة، وتم نقلهما إلى ثلاجة مستشفى منية النصر، وتتولى النيابة العامة التحقيقات.من جانبه، قال مصدر أمنى إن وفاة الطفلتين جاءت نتيجة تناولهما وجبة فاسدة، مؤكدا عدم وجود شبة جنائية.