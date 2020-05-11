ارتفاع إصابات كورونا في بولندا لـ 16326

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16326 والوفيات إلى 811.وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء البولندية - أن معدل الوفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس انخفض إلى 4.97% مقارنة بـ 5% في الإحصاء السابق.كانت أول حالة إصابة بفيروس كورونا رصدت في بولندا في 4 مارس قبل أن تفرض الدولة قيودا في الثامن من مارس.وبحلول يوم 20 مارس أعلنت الحكومة البولندية حالة وباء على مستوى الدولة وفرضت عزلا عاما من 24 مارس.وفي يوم 31 مارس فرضت الحكومة قيودا أشد على حركة المواطنين، قبل أن تخفف بعض هذه القيود يوم 20 أبريل.وأعادت بولندا الأسبوع الماضي فتح مراكز التسوق والفنادق في إطار توجه الدولة لتخفيف قيود العزل العام.