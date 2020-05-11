تفاصيل مقتل قائد الفيلق الثاني بمرتزقة أردوغان في طرابلس (فيديو)

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، مقتل قيادي كبير بالفصائل الموالية لتركيا بمحور "عين زارة" في العاصمة طرابلس.





وقُتل القيادي، بعد عملية نوعية نفّذتها الوحدات العسكرية ضد الإرهابي "محمد هنداوي" قائد ما يُعرف بـ"الفيلق الثاني" الذي يضم فصائل السلطان مراد والمعتصم والحمزات وأحد أهم عناصر المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا، حسبما أفادت قناة مداد نيوز السعودية.





ولا تزال تركيا تواصل دعم ميليشيات الوفاق بالمرتزقة وتجند المراهقين السوريين وترسلهم إلى ليبيا للقتال حتى بلغ عدد المرتزقة نحو 80 آلاف مرتزق في ليبيا فضلًا عن آلاف يتلقون التدريب حاليا في المعسكرات التركية في سوريا وينتظرون إلحاقهم بجبهات القتال المختلفة في ليبيا.