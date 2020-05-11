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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يطالب بالاستعداد لـ«الأسوأ» في أزمة كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:54 م
جونسون
جونسون
محمد عمر
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أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم الإثنين، أن الوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا "كوفيد- 19"، سيستغرق وقتا طويلا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في بيان بشأن مستجدات أزمة كورونا بالمملكة المتحدة، إن الالتزام بالبقاء في المنازل ساعد في مكافحة تفشي فيروس كورونا وتخفيف نسب العدوى بشكل كبير، وذلك وفق شبكة "سكاي نيوز".

وأوضح جونسون، أن هذا الأسبوع سيشهد عودة الآلاف إلى أعمالهم، مطالبا بالحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي بين جميع الأفراد للحد من تفشي الوباء.

وقال جونسون، إن إجمالي الوفيات جراء كورونا في بريطانيا بلغ 32 ألفًا و65 حالة، فيما تم تسجيل 3877 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، الذي سبق أن أصيب بكورونا وتعافى منه، إلى أن المملكة قد تكون قادرة على إعادة فتح المدارس الابتدائية في البلاد اعتبارًا من يونيو المقبل.

وطالب جونسون، بضرورة التعامل مع الفيروس كواقع جديد، قائلا: "لا بد من إجراء تغيير كبير في حياتنا للتعامل مع الفيروس"، داعيا للاستعداد لأسوأ السيناريوهات الممكنة.

يذكر أن جونسون، أعلن، أمس، عن طرح خطة جديدة للتعامل مع كورونا وإعادة فتح البلاد، مع وضع نظام إنذار جديد لمنع تفشي الوباء.

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