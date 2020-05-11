غدًا.. صالون القاهرة الثقافى يناقش «الآثار الاجتماعية لكورونا»

ينظم صالون القاهرة الثقافى الدولى، في العاشرة مساء غد الثلاثاء، حلقة نقاشية خاصة حول "الآثار الاجتماعية لفيروس كورونا فى الوطن العربي"، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"؛ وذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.ومن المقرر أن يستضيف الصالون الدكتورة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة التونسية السابقة، والدكتورة راندا رزق، عضو المجلس الرئاسي للمسئولية الاجتماعية بمصر، كما يستضيف الشاعرة السورية سهام الشعشاع.ويدير الأمسية الشاعر والإعلامى محمد حميدة، مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي، والفنانة التشكيلية مها السباعي من سوريا، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزئين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.ويأتي ذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، وضمن الأنشطة التي تقدمها الهيئة عبر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.