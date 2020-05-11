الأمم المتحدة تحذر من وفاة نصف مليون شخص بسبب «الإيدز»

حذرت هيئات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، من احتمال وفاة أكثر من نصف مليون شخص في منطقة الصحراء الإفريقية جراء أمراض تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) خلال العام الحالي والمقبل، في ظل تأثر الخدمات الصحية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وجاءت تقديرات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة لفيروس الإيدز بشأن عدد الوفيات المتوقع في تلك المنطقة استنادًا إلى الافتراض، بأن إمدادات أدوية مضادات الفيروسات القهقرية سوف تتعرقل خلال الأشهر الستة المقبلة.وفي عام 2018، توفي ما يقدر بـ470 ألف شخص جراء مرض نقص المناعة المكتسب في دول جنوب الصحراء الإفريقية، مما يمثل 61 بالمائة من إجمالي الوفيات الناجمة عن مرض الإيدز في العالم خلال ذلك العام.وذكر برنامج الأمم المتحدة للايدز أنه في حين أن بعض الدول اتخذت خطوًا لتوفير أدوية فيروس نقص المناعة المكتسب رغم جائحة كورونا، فإن هناك مشكلات تتصاعد في دول أخرى.وذكرت صوفي بارتون نوت، المتحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة للإيدز، أن "هناك تقارير بشأن أشخاص مصابين بفيروس (إتش.إي.في) المسبب للإيدز لا يستطيعون أو لا يريدون الذهاب إلى المراكز الطبية بسبب القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا أو خوفًا من المرض".