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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: 680 إصابة جديدة بـ«كورونا» بإجمالى 18.8 ألف حالة

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:42 م
كورونا
كورونا
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أعلنت دولة الإمارات تسجيل 680 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 18 ألفا و878 حالة.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين - ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 5،381 حالة بعد تسجيل 577 حالة شفاء جديدة لمصابين وتعافيها التام من أعراضه وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت أنه منذ بداية شهر مايو الجاري، وحالات التعافي في تزايد بعدما ارتفعت نسبة التعافي إلى 28.5% من إجمالي الحالات.

وأوضحت الدكتورة آمنة الضحاك أنه بسبب الاستهانة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي تم الكشف ضمن الحالات المعلنة اليوم عن إصابات ناتجة عن عدم تقيد 4 عائلات بالإجراءات الاحترازية، وتجمعهم لأداء صلاة التراويح، في مخالفة لما صدر عن مجلس الإمارات للإفتاء والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، والجهات الصحية من استرشادات وقائية ما تتسب في نقل العدوى لبعض أفراد العائلة والحجر على باقي أفراد الأسر.

وكشفت عن تسجيل 3 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات إلى 201 حالة، وتقدمت الدكتورة آمنة الضحاك بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان.

من جانبها أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي بالإمارات أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة مع ملاحظة وجود بعض العادات لدى الأسر، مثل إقامة التجمعات العائلية والتي تسببت بإصابة أفراد من 4 عائلات والحجر عليهم بعد تعرضهم للإصابة.

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