إيناس الدغيدي تفجر مفاجأة عن مكالمة محمد منير لحسن شاكوش

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن كواليس مكالمة الكينج محمد منير، لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد الجدل الذي أثير حول أغنية "بنت الجيران".وقالت إيناس، خلال تقديمها برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على شاشة "القاهرة والناس"، إنها عندما سألت محمد منير، عن المكالمة، قال لها: "واحد اداله التليفون فجامله".وأضافت إيناس، أن شاكوش استغل محمد منير، والدليل أنه سجل له المكالمة.وكان شاكوش، أذاع جزءا من مكالمة المطرب محمد منير له، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة"، بعد استفزاز شيخ الحارة له، واتهامه بأنه يكذب، وطلب منه الدليل لإثبات صدقه، وأنه لم يكن يكذب عندما قال، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مارس الماضي، إن نجوما كبارا تواصلوا معه ودعموه، وكان أبرزهم الكينج محمد منير، مشيرًا إلى أن الأخير قال له: «أبناء إخواتي بيناموا يحلموا بيك، وأنت الوحيد اللي تصلح تعمل أغاني لمصر، لأن الشعب حبك، ولك جمهور كبير».وعلق حلمي بكر، على أسلوب بعض مطربى المهرجانات بتصريح أن مطربين كبار يشيدون بعملهم، قائلا: "القردة بتتسلق مش بتمشى، شاكوش صوته كويس لكن أتمنى يستفيد باللى قاله له منير".