افتتاح سوق «الزاوية الحمراء الجديد» بـ11 مليون جنيه.. غدًا

يفتتح محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، غدًا الثلاثاء، سوق الزاوية الحمراء الجديد بتكلفة 11 مليون جنيه في إطار خطة المحافظة لحل مشكلة الأسواق العشوائية وإتاحة أماكن حضارية للباعة الجائلين.وفي هذا الصدد، قام الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وهشام عبدالحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، بزيارة للسوق لتفقد التجهيزات الأخيرة لافتتاح السوق خلال ساعات.