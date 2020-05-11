نتنياهو يعين وزير الأمن سفيرًا للاحتلال لدى الولايات المتحدة

وافق وزير الأمن الداخلي بدولة الاحتلال الإسرائيلي جلعاد إردان، على تعيينه سفيرا لدولة الكيان لدى الأمم المتحدة وسفيرا لدى الولايات المتحدة.وأوضح أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال، أن إردان قبل عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تعيينه بهذا المنصب وترك منصبه السابق.يذكر أن رئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، حيث وافق الكنيست على ترشيح نتنياهو لرئاسة الحكومة بعد أن صادق النواب على التشريع الخاص بصفقة نتنياهو مع زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس بشأن التناوب على رئاسة الحكومة.واتفق نتنياهو مع غانتس على تقديم تشكيلة الحكومة الجديدة لتؤدي القسم يوم 13 مايو الجاري.