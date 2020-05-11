كيف تواجه باكستان فيروس كورونا؟

ترأس رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اجتماعًا رفيع المستوى لاستعراض الإجراءات للحد من فيروس كورونا في البلاد، وذلك بحضور كبار المسئولين الحكوميين.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الاجتماع ناقش الوضع الناجم عن فيروس كورونا، واستعرض الإجراءات ومدى التقدم في منع انتشار الوباء في البلاد، كما تطرق إلى استراتيجية للحد من آثار التحدي الدولي من فيروس كورونا المستجد، وناقش الاجتماع أيضًا الآثار المالية للإغلاق في أعقاب فيروس كورونا.وأكد المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للأمن القومي معيد يوسف، أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء عمران خان، فإن الحكومة عززت من قدرتها لإعادة أكثر من 11000 باكستاني محصورين في الخارج إثر تعليق الرحلات الدولية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال معيد يوسف- في مؤتمر صحفي اليوم: إن رئيس الوزراء شدد على زيادة التسهيلات للباكستانيين المقيمين في الخارج، وأشار إلى أن ما بين سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف باكستاني تمت إعادتهم إلى البلاد خلال عشرة أيام الماضية.بدوره، قال وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني السيناتور شبلي فراز: إن حكومة حزب الإنصاف مسئولة عن حل مشاكل الشعب في البلاد.وأوضح السيناتور شبلي فراز، أن الحكومة تعمل على جلب الإصلاحات في المؤسسات الوطنية، بما فيها هيئة المحاسبة الوطنية، مبينًا أن الحكومة قامت بتخفيف القيود والإغلاق لتوفير التسهيلات للجماهير في البلاد.