الأرجنتين تمدد عرض إعادة جدولة ديونها إلى 22 مايو

أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، اليوم الإثنين، عن تمديد المهلة الممنوحة للدائنين لقبول عرض الأرجنتين بشأن إعادة جدولة ديونها حتى 22 مايو.كانت المهلة الأولى قد انتهت يوم الجمعة الماضي، ثم تم تمديدها إلى اليوم، لكن الكثيرين من الدائنين الدوليين أعلنوا رفضهم للعرض.ويستهدف العرض الخاص بإعادة جدولة حوالي 65 مليار دولار، تمثل قيمة سندات خزانة، تأجيل سداد المدفوعات لمدة ثلاث سنوات، وشطب 62% من قيمة الفوائد و5.4% من قيمة الأقساط الأساسية.وتؤكد الحكومة الأرجنتينية انفتاحها على الحوار مع الدائنين، لأن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة جدولة الديون يهدد بإشهار إفلاس الدولة.يذكر أن الأرجنتين تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" الاقتصاد أيضا.ويزيد معدل التضخم في البلاد على 50%، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بمعدل 7. 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.وتقول الحكومة إن أكثر من 20% من إيراداتها يمكن أن تذهب لخدمة أقساط الديون، وهو ما يجعل من المستحيل بالنسبة لها الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.وقال الدائنون، في بيان مشترك صدر يوم الإثنين الماضي، إن: "كل مجموعة من مجموعات حملة السندات الثلاث، والمؤسسات التي تمثلها مع باقي المستثمرين الآخرين، تود تأكيد أنها لا يمكن أن تدعم عرض مبادلة الديون الأخير الذي طرحته الأرجنتين".وأضاف الدائنون أنهم يعتبرون "الشروط التي تريدها الأرجنتين تحملهم خسائر غير متناسبة، وهي غير مبررة وغير ضرورية"، لكنهم أضافوا أنهم يرغبون في الوصول إلى "حل مقبول للتحديات المالية التي تواجهها الجمهورية حاليا".وتضم مجموعات الدائنين الثلاث، والتي تمثل أكبر دائني الأرجنتين، شركات بلاك روك وفيدليتي وجري لوك كابيتال وأشمور.