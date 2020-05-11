رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسليم أبحاث «السادس الابتدائى» والمتخلفين عن موعدهم من «الأول الإعدادى» غدًا

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:23 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
تستكمل مدارس التعليم الأساسي، غدًا الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، استقبال المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بالنظام الورقي، فوفقًا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، من المقرر تسليم أبحاث الصف السادس الابتدائي والذين تخلفوا من الصف الأول الإعدادى والصف الثاني الثانوي "منازل".

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية التعليم والتعليم الفنى، في وقت سابق: "نجح أكثر من نصف مليون طالب وطالبة مصريين في رفع مشروعاتهم علي المنصة الإلكترونية بسهولة ويسر".

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن بداية الأسبوع الماضي، طرق رفع المشروعات البحثية، المقررة تنفيذها من طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي للثالث الإعدادي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وبدأت المدارس في استقبال المشروعات البحثية ورقيًا من السبت الماضي، وحتى السبت المقبل، وأتاحت الرفع الإلكتروني عبر منصة إدمودو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام يصدر قرارات جديدة بشأن تنظيم العمل في النيابات

لهذا السبب حاول العندليب منع لبنى عبد العزيز من العمل مع الأطرش

كيف تورط حازم أبوإسماعيل فى مجزرة رفح الأولى؟

«40 مليارًا فى 75 يومًا».. خريطة الإنفاق الحكومى فى أزمة كورونا

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

منة عرفة تتحدى رامز جلال فى برنامج رامز مجنون رسمى 2020 (فيديو)

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
المزيد

الثقافة

غدًا.. صالون القاهرة الثقافى يناقش «الآثار الاجتماعية لكورونا»

«الجرس الزجاجى» رواية عن شاعرة شابة تفكر بالانتحار

غدًا.. مناقشة الآثار الاجتماعية لـ«كورونا» بصالون القاهرة الثقافي

مؤلف أول رواية عن كورونا: أراهن على وعي القارئ