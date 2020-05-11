تسليم أبحاث «السادس الابتدائى» والمتخلفين عن موعدهم من «الأول الإعدادى» غدًا

تستكمل مدارس التعليم الأساسي، غدًا الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، استقبال المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بالنظام الورقي، فوفقًا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، من المقرر تسليم أبحاث الصف السادس الابتدائي والذين تخلفوا من الصف الأول الإعدادى والصف الثاني الثانوي "منازل".من جانبه، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية التعليم والتعليم الفنى، في وقت سابق: "نجح أكثر من نصف مليون طالب وطالبة مصريين في رفع مشروعاتهم علي المنصة الإلكترونية بسهولة ويسر".كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن بداية الأسبوع الماضي، طرق رفع المشروعات البحثية، المقررة تنفيذها من طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي للثالث الإعدادي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.وبدأت المدارس في استقبال المشروعات البحثية ورقيًا من السبت الماضي، وحتى السبت المقبل، وأتاحت الرفع الإلكتروني عبر منصة إدمودو.