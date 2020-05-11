رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدفاع الفرنسية»: «الثقة المفرطة» بشأن كورونا أسهمت فى تفشى الفيروس

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:18 م
الفرنسية فلورنس بارلي
الفرنسية فلورنس بارلي
وكالات
طباعة
صرحت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الإثنين، بأن الثقة المفرطة لدى قادة وأطباء البحرية الفرنسية أسهمت على الأرجح في تفشي فيروس كورونا المستجد على متن حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها فرنسا.

وثبتت إصابة أكثر من ألف بحار على متن حاملة الطائرات الفرنسية "تشارلز دي جول" والقطع البحرية المصاحبة لها، بعد أن عادت السفينة إلى ميناء تولون الفرنسية في 12 أبريل الماضي.

وقالت بارلي، أمام لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية الفرنسية، إن جميع البحارة تعافوا وعادوا إلى عائلاتهم باستثناء بحار واحد ما زال يرقد بالمستشفى بعد قضاء فترة في الرعاية المركزة.

وأفادت بعض التقارير الإعلامية الفرنسية بأن حاملة الطائرات كانت قد رست في ميناء بريست في منتصف مارس الماضي، وتم السماح للبحارة بالنزول إلى الشاطئ، مما يثير التساؤلات بشأن الثقة المفرطة لدى قادة البحرية في التعامل مع فيروس كورونا.

وقالت بارلي، إن تحقيقات خبراء الأوبئة أظهرت أن المرض انتقل للمرة الأولى إلى حاملة الطائرات بواسطة مجموعة أفراد صعدوا على متنها جوًا.

غير أنها أضافت أن نزول البحارة في بريست أعاد إدخال الفيروس على متن حاملة الطائرات، وكان "عنصرًا في تسريع انتشاره".

وأشارت وزيرة الدفاع، إلى أن قادة البحرية قاموا بفرض الحجر الصحي وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بعد الرسو في بريست، ولكنهم قاموا بتخفيف هذه الإجراءات بعد مرور 14 يومًا وعدم ظهور حالات إصابة بالمرض، في ظل حدوث مشكلات تتعلق بالروح المعنوية لدى البحارة.

وأضافت أنه بالإضافة إلى الثقة المفرطة، لم يتم نقل المعلومات بالسرعة الكافية بشأن تفشي الفيروس بين سلاسل القيادة المختلفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تورط حازم أبوإسماعيل فى مجزرة رفح الأولى؟

«40 مليارًا فى 75 يومًا».. خريطة الإنفاق الحكومى فى أزمة كورونا

النائب العام يصدر قرارات جديدة بشأن تنظيم العمل في النيابات

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

منة عرفة تتحدى رامز جلال فى برنامج رامز مجنون رسمى 2020 (فيديو)

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
المزيد

الثقافة

غدًا.. صالون القاهرة الثقافى يناقش «الآثار الاجتماعية لكورونا»

«الجرس الزجاجى» رواية عن شاعرة شابة تفكر بالانتحار

غدًا.. مناقشة الآثار الاجتماعية لـ«كورونا» بصالون القاهرة الثقافي

مؤلف أول رواية عن كورونا: أراهن على وعي القارئ