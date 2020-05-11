غدًا.. مناقشة الآثار الاجتماعية لـ«كورونا» بصالون القاهرة الثقافي

ينظم صالون القاهرة الثقافي، غدًا الثلاثاء، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، حلقة نقاشية خاصة حول الآثار الاجتماعية لفيروس كورونا في المنطقة العربية، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وذكرت الهيئة- في بيان اليوم الإثنين- أن هذه الحلقة تأتي ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.ويستضيف الصالون وزيرة المرأة التونسية السابقة نزيهة العبيدي، والدكتورة راندا رزق عضو المجلس الرئاسي للمسئولية الاجتماعية بمصر، وفي الجزء الثاني من الليلة يستضيف الصالون الشاعرة السورية سهام الشعشاع.ويدير الأمسية الشاعر محمد حميدة مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي، والفنانة التشكيلية مها السباعي من سوريا، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزءين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.