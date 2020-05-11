تفاصيل الاختيار الحلقة 18.. هشام عشماوي ينصب نفسه أميرا للجماعة





تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل الاختيار تشهد الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الاختيار قيام التكفيري هشام عشماوي الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي بتنصيب نفسه أميرا للجماعة بشكل مؤقت بسبب مرورهم بأزمة كبيرة بعد رحيل أبو عبدالله ويقوم بأخ ذ رجاله والمجموعة التي تتواجد في الإسماعيلية وينضم لمعسكر التكفيريين في الصحراء الغربية الذي يترأسه صديقه عماد الذي يقدم شخصيته عابد عناني، ويقوم عشماوي بقتل عدد من الضباط وعساكر الشرطة في أحد أكمنة الشرطة على الطريق الصحرواي.





كما يعرض المنسي على سالم شيخ شباب سيناء التعاون معه لحماية أرض سيناء من التكفيريين ولكن الأخير يرفض في البداية ولكن بعد ذلك يعيد تفكير في الأمر ويقترب من الموافقة ومساعدته.



مواعيد عرض مسلسل الاختيار على قناة ON E كما يعرض المنسي على سالم شيخ شباب سيناء التعاون معه لحماية أرض سيناء من التكفيريين ولكن الأخير يرفض في البداية ولكن بعد ذلك يعيد تفكير في الأمر ويقترب من الموافقة ومساعدته.

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.



