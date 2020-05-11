تطهير مكاتب البريد تزامنًا مع صرف منحة العمالة غير المنتظمة والمعاشات

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، تزامنا مع صرف منحة العمالة غير المنتظمة وصرف المعاشات.وتضمنت توجيهات المحافظ، ضرورة تعقيم مكاتب البريد المقررة لاستقبال مستحقي منحة رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة، وكذلك أصحاب المعاشات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات، وكذلك وجود مسافات بقدر كاف بين المواطنين لعدم حدوث تكدسات.من جانبه، قام نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، برفقة رئيس حى حدائق القبة بزيارة مبنى البريد بمنطقة دير الملاك بحى حدائق القبة، لمتابعة الإجراءات اللازمة لصرف المعاشات والمنح للعمالة غير المنتظمة، والتشديد على الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.