خارجية السودان تشيد بدعم الاتحاد الأوروبي للنهوض بالاقتصاد

أشادت وزارة الخارجية السودانية بجهود الاتحاد الأوروبي ودعمه الشعب السوداني عبر مجموعة "أصدقاء السودان"؛ تشجيعا منها للنهوض بالاقتصاد السوداني وإصلاحه في كافة المجالات.وعبرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا، عن تقديرها للزيارات رفيعة المستوى التي قام بها مسئولو الاتحاد الأوروبي في سبيل تمتين العلاقات مع السودان في الفترة الماضية، وآخرها زيارة المفوض السامي للأمن والسياسة الخارجية، جوزيف بوريل.كان الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، أعلن أن مجموعة "أصدقاء السودان" في الاتحاد الأوروبي سيساندون بلاده بحزمة تبلغ 460 مليون يورو؛ تشجيعا للإصلاحات الجارية والبرنامج الطموح الذي قدمته حكومة الثورة السودانية لإنقاذ الاقتصاد.