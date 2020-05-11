مقتل 20 إثر وقوع هجمات إرهابية غرب النيجر

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل إثر وقوع هجمات إرهابية على ثلاث قرى غربي البلاد بالقرب من الحدود مع مالي.وأوضحت وزارة الدفاع في النيجر، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الإرهابيين شنوا هجمات أمس الأول في منطقة "أنزورو" جنوب غربي البلاد على الحدود مع دولة مالي، وأطلقوا النيران على المواطنين وسرقوا المحلات، مضيفًا أن المهاجمين استخدموا دراجات نارية وفروا باتجاه مالي بعد وقوع الحادث.يُشار إلى أن النيجر تواجه هجمات إرهابية من حين لآخر على حدودها الغربية مع مالي وبوركينا فاسو.