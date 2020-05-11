سلطان الجابر: العالم يحاول التكيف مع فيروس كورونا

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس لمجلس الوطني للإعلام بالإمارات، إن دعوة الشيخ محمد بن راشد، إلى اجتماعات حكومية لصياغة إستراتيجية الدولة لمرحلة ما بعد كورونا تعكس نهج الفكر الاستباقي، مشيرا إلى أن الاستباقية والإيجابية عنوان المرحلة" والتي عززت المكانة الإنسانية للإمارات، حسبما أفادت قناة مداد نيوز السعودية.





وأضاف "سلطان الجابر"،اليوم الاثنين، أن رؤية الشيخ محمد بن زايد في التواصل مع زعماء العالم ومد يد الخير للمساعدة والتي رسخت نهج الدبلوماسية الاستباقية للدولة خاصة وأن العالم يواجه تحدي انتشار فيروس «كوفيد 19»، مشيرا إلى أن العالم يتغير وسيكون هناك تطورات في نماذج الاقتصاد وفي أنماط العيش والإنتاج والاستهلاك.





وأوضح "الجابر" أن قطاعات النمو بعد كورونا التكنولوجيا المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة التحول الرقمي والتجارة عبر الإنترنت، والإعلام الإلكتروني، وخصوصية البيانات، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي وسلاسل التوريد وغيرها.





وتابع: "يركز العالم خلال هذه المرحلة على إجراءات التأقلم والتكيف مع فيروس كورونا لحين اكتشاف علاج ناجح ولقاح واق، سيكون هناك الكثير من المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي ستؤثر على أنماط الحياة"، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات تدل إلى أن تحفيز الاقتصاد العالمي بعد كورونا يتطلب من الحكومات إطلاق مشاريع عملاقة للبنية التحتية لرفع مستويات التوظيف وتنشيط دوران عجلة الاقتصاد.





وأشار "سلطان الجابر" إلى أنه من الطبيعي الاستمرار في التركيز على الأولويات الإستراتيجية التي تساهم في ضمان الأمن الوطني، وتدعم جهود وتنويع الاقتصاد، وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، وتستقطب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية من خلال المزايا التنافسية الفريدة للدولة