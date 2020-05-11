الأردن: تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، اليوم الإثنين، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 562 حالة.كما أعلن الوزير جابر، عن تسجيل حالة شفاء واحدة وعدم تسجيل أي حالة وفاة، ليصبح مجموع الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 108حالات، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأضاف أنه تم، اليوم الإثنين، إجراء نحو 4 آلاف فحص مخبري ليصبح مجموع الفحوصات التراكمية التي أجريت منذ بداية الوباء 119 ألفًا و260 فحصًا.