أيمن بهجت قمر يعتذر لمحمد صبحي: تعبير قليل الأدب

اعتذر السيناريست أيمن بهجت قمر للفنان محمد صبحي، بعد أن وصفه بأنه صفر دون الكاتب لينين الرملي.وقال «قمر» في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «توضيح عشان كلامي يبقى واضح وبضيف عليه عشان أتاخد في سياق مش حلو أنا عاشق لأعمال محمد صبحي مع لينين الرملي وشايف إن توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كان خسارة له ولينا كجمهور».وأضاف: «بعتذر على كلمة صفر من غير لينين ده كان تعبير حاد وقليل الأدب وقولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وأنا صايم».