الحكومة الإيطالية تعتزم مساعدة طيران أليتاليا بـ3 مليارات يورو





ومن المقرر أن توافق الحكومة على حزمة التحفيز الاقتصادي خلال الأسبوع الحالي.



وقالت الوزيرة: "رصدنا ثلاثة مليارات دولار لأن أليتاليا شركة استراتيجية، وهي اليوم أكثر استراتيجية من أي وقت مضى".



وحسب بيانات انتشار فيروس كورونا المستجد ستتمكن الحكومة من تقييم احتمالات استئناف رحلات الطيران من وإلى إيطاليا أوائل يونيو المقبل.

قالت وزيرة النقل الإيطالية، باولا دي ميشيلي، للصحفيين إن الحكومة الإيطالية تعتزم رصد موارد مالية بقيمة 3 مليارات لدولار لرسملة شركة "نيو أليتاليا كومباني" الجديدة، التي تتولى إدارة شركة الطيران المتعثرة أليتاليا.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دي مشيلي، القول إن هذه الأموال جزء من حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة التي تدرسها الحكومة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".