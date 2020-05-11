وفاة طفلتين شقيقتين في ظروف غامضة بالدقهلية

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية، جهودهم لكشف لغز وفاة طفلتين شقيقتين في ظروف غامضة بقرية برمبال الجديدة التابعة للمركز.تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى منية النصر بوصول طفلتين شقيقتين جثتين هامدتين.وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثتين لـ ريم عبد الرحمن السيد عبد الخالق 5 سنوات وشقيقتها شهد 8 سنوات ومقيمتان بقرية برمبال الجديدة، ويوجد زرقة بالجسم والأطراف.فيما تم نقل الجثتين لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.