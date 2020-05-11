النمسا: حزمة مساعدات جديدة للسياحة للتغلب على خسائر كورونا

أعلنت الحكومة النمساوية عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية للشركات؛ للتغلب على الخسائر والتداعيات الناجمة عن جائحة كورونا العالمية.وقال سباستيان كورتس مستشار النمسا، فى مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الحكومة قررت منح حزمة مساعدات لقطاع شركات المواد الغذائية بقيمة 500 مليون يورو، مع اقرار نصف مليار يورو أخرى من الإعفاءات الضريبية.وأشار الى موافقة الحكومة على إجراء تخفيض فى ضريبة المبيعات من 20% إلى 10%، مما يخفض الموارد الضريبية للدولة بنحو 200 مليون يورو، توجه بصفة خاصة لصالح أصحاب الفنادق والمطاعم.ولفت إلى تحمل خزانة الدولة نحو 75% من تكاليف تشغيل الفنادق والمطاعم والشركات خلال فترة الإغلاق السابقة، وقال إن الاستهلاك لن يعود على الفور إلى مستوى 100%، ولا تزال هناك مرحلة صعبة بالنسبة لقطاع السياحة بأكمله.يذكر أن المطاعم والفنادق والمناطق السياحية الأخرى ستستأنف عملها يوم الجمعة المقبل مع اتخاذ تدابير صحية خاصة.