أحوال: انهيار صناعة السيارات التركية وتراجع الإنتاج بنسبة 91%

أكد موقع "أحوال" التركي، أن إنتاج تركيا من السيارات انخفض بنسبة 91% خلال شهر إبريل الماضي، مع انخفاض الطلب المحلي وتوقف الصادرات تقريبًا.وتابع أن إنتاج السيارات ووسائل النقل الآلية الأخرى انخفض إلى 11164 وحدة الشهر الماضي من 127.913 في أبريل من العام الماضي، وفقًا للبيانات التي نشرتها رابطة مصنعي السيارات (OSD).وأعلنت كبرى شركات صناعة السيارات في تركيا عن توقف مؤقت للإنتاج بعد تعليق عملاء أجانب للطلبات بسبب تفشي الفيروس التاجي مع فرض الحكومة قيودًا على السفر، كما تؤخر الشركات في جميع أنحاء البلاد عمليات الشراء بعد انخفاض مبيعات السلع والخدمات.وتراجعت الصادرات بنسبة 90٪ سنويًا في أبريل وزادت الواردات 5.6 %، وانخفضت المبيعات المحلية بنسبة 15%.وانخفض إنتاج المركبات التجارية بنسبة 97% إلى 1503 وحدات.، ولم يصنع المنتجون أي حافلات صغيرة على الإطلاق مقارنة مع 5025 في أبريل من العام الماضي، وانخفض إنتاج سيارات الركاب بنسبة 88% سنويا إلى 9661 وحدة.