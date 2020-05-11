الشرطة التركة تثير غضب الشارع باعتقالها «معاق» وإطلاق النار على الأطفال

أكدت صحيفة "تركيش مينت" التركية، أن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لضابط شرطة تركي يلاحق الأطفال ويطلق النار من مسدسه عليهم، في محاولة لاحتجاز طفل يعاني من إعاقة ذهنية أثناء حظر التجوال في في مقاطعة ماردين جنوب شرق تركيا بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، قد أثار موجات صدمة في جميع أنحاء البلاد، حيث أدان الكثيرون الحادث وسائل التواصل الاجتماعي.وقع الحادث في الأول من مايو في منطقة نصيبين عندما كان هناك حظر تجول عبر 31 مدينة رئيسية في البلاد بما في ذلك ماردين لاحتواء الوباء.في الفيديو، الذي بدأ تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، شوهد ضابط شرطة يرتدي ملابس مدنية يلاحق الأطفال في مجمع سكني بينما يطلق النار في نفس الوقت من بندقيته.وتابعت الصحيفة أن الأطفال كانوا يركضون بسرعة كبيرة من شدة خوفهم، بينما قبض الشرطي على طفل منهم يبلغ من العمر 8 سنوات اتضح فيما بعد أنها يعاني من إعاقة ذهنية، وحاول شقيقه تخليصه من أيديهم، وسط صرخات الجيران التي تستغيث وتؤكد أن الطفل يعاني من إعاقة ذهنية.وأضافت أن الطفل من شدة خوفه بلل سرواله، حيث أصيب بصدمة كبيرة جراء الحادث، وحاول مكتب حاكم المنطقة تبرير ما فعله الضابط مؤكدًا أنه كان يحاول تفريق الأطفال.وواجهت الشرطة التركية انتقادات متزايدة على مدى السنوات العديدة الماضية بسبب تجاهلها لحقوق الإنسان واستخدامها للقوة غير المتناسبة.