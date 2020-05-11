نسرين فؤاد تكتب: الأب الشجاع.. شكرًا

نسرين فؤاد تكتب: الأب الشجاع.. شكرًا
الإثنين 11/مايو/2020 - 05:32 م
عام 1954 قدم السيناريست جلال البندارى مع المخرج فطين عبدالوهاب فيلم "الآنسة حنفى" وأدى البارع إسماعيل يس دور "حنفى" الشخص المستبد المتسلط والذى تشاء الظروف أن يتحول إلى "الآنسة حنفى" ويتحول بالتبعية تفكيره وبعد أن كان ينفعل ويتشاجر إذا لمح نافذة مفتوحة، أصبح هو أو هى من تجلس بها تنتظر رؤية حبيبها.
وفى عام 1987 قدم المؤلف والمخرج رأفت الميهى فيلم "السادة الرجال" وأدت معالى زايد دور فوزية التى تمردت على حياتها ولامبالة زوجها المتمتع بسطوته الذكورية، لتقوم بعمل عملية تحول جنسي وتصبح "فوزى".
من عدة أيام توقفنا جميعًا أمام مشهد جديد ولكنه هذه المرة حقيقيًا وليس عملًا فنيًا فى إطار كوميدى ساخر، تفاجئنا جميعًا بالفنان الخلوق "هشام سليم" وهو يتحدث عن إبنته نورا والتى قررت بشجاعة أن تصبح الشاب "نور".
هذه المرة مختلفة تماماُ لم تمرر من خلال قصة مسلية وأحداث مضحكة ولكنها حقيقة وواقع فى إطار شجاع وصريح من أب وإبن كل منهما استمد قوته من الآخر.
مسألة التحول الجنسي من الأشياء الصعبة جداُ فى مجتماعتنا الشرقية ويتم التعامل معها بحساسية مفرطة ولا أبالغ إن وصفتها بكارثة تقع فوق رؤوس أصحابها.
استطاع الغرب بشكل ما تجاوز تلك الأمور وأبعد منها بكثير، حتى أن بعض المجتمعات تقبلت المثليين وتقبلت الزواج الرسمى بينهم.
لكن مجتماعتنا ذات الطبيعة الخاصة ما زالت تعانى صعوبة بالغة فى قبول الأمور المختلفة وخصوصًا إذا كانت تتعلق بالنوع والجنس ويمكن إختزال كل هذا فى مصطلح شعبى شهير "دى منطقة أعراض"،
الملفت والجيد هذه المرة أن الفنان الكبير "هشام سليم" صاحب التاريخ النظيف والسمعة الطيبة والأصول العائلية المبجلة والمحترمة من الجميع.
استطاع بمكانته فى قلوب محبيه وجمهوره أن يمرر لعقولنا وقلوبنا بكلماته الصادقة ومشاعرة الجادة الحقيقية هذا الأمر دون عصبية أو إنفعالات تجعل من يستمع يرفض ويعترض وكأنها مسألة مبدأ وموضوع محسوم ومرفوض ولا يمكن قبوله.
هذا الأب الشجاع بكلماته الواثقة وعباراته الرصينة استطاع ترويض عقول المتحفزين ببراعة شديدة وجاءت كلمات "نور" صادقة مؤثرة وهو يحكى عن قصته ومعاناته حتى إستطاع النجاح والعبور من عنق الأزمة.
لكن وسط كل ذلك، ظلت قوة "نور" الحقيقية تلك النظرة الواثقة القوية المستمدة من دعم والده وصموده.
"هشام سليم" الفنان الكبير والأب الشجاع... شكرا.
- إعلامية وباحثة فى مجال الصحة النفسية
وفى عام 1987 قدم المؤلف والمخرج رأفت الميهى فيلم "السادة الرجال" وأدت معالى زايد دور فوزية التى تمردت على حياتها ولامبالة زوجها المتمتع بسطوته الذكورية، لتقوم بعمل عملية تحول جنسي وتصبح "فوزى".
من عدة أيام توقفنا جميعًا أمام مشهد جديد ولكنه هذه المرة حقيقيًا وليس عملًا فنيًا فى إطار كوميدى ساخر، تفاجئنا جميعًا بالفنان الخلوق "هشام سليم" وهو يتحدث عن إبنته نورا والتى قررت بشجاعة أن تصبح الشاب "نور".
هذه المرة مختلفة تماماُ لم تمرر من خلال قصة مسلية وأحداث مضحكة ولكنها حقيقة وواقع فى إطار شجاع وصريح من أب وإبن كل منهما استمد قوته من الآخر.
مسألة التحول الجنسي من الأشياء الصعبة جداُ فى مجتماعتنا الشرقية ويتم التعامل معها بحساسية مفرطة ولا أبالغ إن وصفتها بكارثة تقع فوق رؤوس أصحابها.
استطاع الغرب بشكل ما تجاوز تلك الأمور وأبعد منها بكثير، حتى أن بعض المجتمعات تقبلت المثليين وتقبلت الزواج الرسمى بينهم.
لكن مجتماعتنا ذات الطبيعة الخاصة ما زالت تعانى صعوبة بالغة فى قبول الأمور المختلفة وخصوصًا إذا كانت تتعلق بالنوع والجنس ويمكن إختزال كل هذا فى مصطلح شعبى شهير "دى منطقة أعراض"،
الملفت والجيد هذه المرة أن الفنان الكبير "هشام سليم" صاحب التاريخ النظيف والسمعة الطيبة والأصول العائلية المبجلة والمحترمة من الجميع.
استطاع بمكانته فى قلوب محبيه وجمهوره أن يمرر لعقولنا وقلوبنا بكلماته الصادقة ومشاعرة الجادة الحقيقية هذا الأمر دون عصبية أو إنفعالات تجعل من يستمع يرفض ويعترض وكأنها مسألة مبدأ وموضوع محسوم ومرفوض ولا يمكن قبوله.
هذا الأب الشجاع بكلماته الواثقة وعباراته الرصينة استطاع ترويض عقول المتحفزين ببراعة شديدة وجاءت كلمات "نور" صادقة مؤثرة وهو يحكى عن قصته ومعاناته حتى إستطاع النجاح والعبور من عنق الأزمة.
لكن وسط كل ذلك، ظلت قوة "نور" الحقيقية تلك النظرة الواثقة القوية المستمدة من دعم والده وصموده.
"هشام سليم" الفنان الكبير والأب الشجاع... شكرا.
- إعلامية وباحثة فى مجال الصحة النفسية