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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

نسرين فؤاد تكتب: الأب الشجاع.. شكرًا

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:32 م
نسرين فؤاد
نسرين فؤاد
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عام 1954 قدم السيناريست جلال البندارى مع المخرج فطين عبدالوهاب فيلم "الآنسة حنفى" وأدى البارع إسماعيل يس دور "حنفى" الشخص المستبد المتسلط والذى تشاء الظروف أن يتحول إلى "الآنسة حنفى" ويتحول بالتبعية تفكيره وبعد أن كان ينفعل ويتشاجر إذا لمح نافذة مفتوحة، أصبح هو أو هى من تجلس بها تنتظر رؤية حبيبها.

وفى عام 1987 قدم المؤلف والمخرج رأفت الميهى فيلم "السادة الرجال" وأدت معالى زايد دور فوزية التى تمردت على حياتها ولامبالة زوجها المتمتع بسطوته الذكورية، لتقوم بعمل عملية تحول جنسي وتصبح "فوزى".
من عدة أيام توقفنا جميعًا أمام مشهد جديد ولكنه هذه المرة حقيقيًا وليس عملًا فنيًا فى إطار كوميدى ساخر، تفاجئنا جميعًا بالفنان الخلوق "هشام سليم" وهو يتحدث عن إبنته نورا والتى قررت بشجاعة أن تصبح الشاب "نور".
هذه المرة مختلفة تماماُ لم تمرر من خلال قصة مسلية وأحداث مضحكة ولكنها حقيقة وواقع فى إطار شجاع وصريح من أب وإبن كل منهما استمد قوته من الآخر.
مسألة التحول الجنسي من الأشياء الصعبة جداُ فى مجتماعتنا الشرقية ويتم التعامل معها بحساسية مفرطة ولا أبالغ إن وصفتها بكارثة تقع فوق رؤوس أصحابها.
استطاع الغرب بشكل ما تجاوز تلك الأمور وأبعد منها بكثير، حتى أن بعض المجتمعات تقبلت المثليين وتقبلت الزواج الرسمى بينهم.
لكن مجتماعتنا ذات الطبيعة الخاصة ما زالت تعانى صعوبة بالغة فى قبول الأمور المختلفة وخصوصًا إذا كانت تتعلق بالنوع والجنس ويمكن إختزال كل هذا فى مصطلح شعبى شهير "دى منطقة أعراض"،
الملفت والجيد هذه المرة أن الفنان الكبير "هشام سليم" صاحب التاريخ النظيف والسمعة الطيبة والأصول العائلية المبجلة والمحترمة من الجميع.
استطاع بمكانته فى قلوب محبيه وجمهوره أن يمرر لعقولنا وقلوبنا بكلماته الصادقة ومشاعرة الجادة الحقيقية هذا الأمر دون عصبية أو إنفعالات تجعل من يستمع يرفض ويعترض وكأنها مسألة مبدأ وموضوع محسوم ومرفوض ولا يمكن قبوله.
هذا الأب الشجاع بكلماته الواثقة وعباراته الرصينة استطاع ترويض عقول المتحفزين ببراعة شديدة وجاءت كلمات "نور" صادقة مؤثرة وهو يحكى عن قصته ومعاناته حتى إستطاع النجاح والعبور من عنق الأزمة.
لكن وسط كل ذلك، ظلت قوة "نور" الحقيقية تلك النظرة الواثقة القوية المستمدة من دعم والده وصموده.
"هشام سليم" الفنان الكبير والأب الشجاع... شكرا.

- إعلامية وباحثة فى مجال الصحة النفسية

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