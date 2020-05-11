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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

22 إصابة إثر حريق ناقلة نفط في إندونيسيا

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:25 م
حريق ناقلة نفط في
حريق ناقلة نفط في إندونيسيا
وكالات
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أصيب 22 شخصًا على الأقل، اليوم الإثنين، بعدما اشتعلت النيران في ناقلة نفط في أحد الموانئ في إندونيسيا، فيما يكافح عمال الإنقاذ للوصول إلى عشرات المحاصرين على متن السفينة المنكوبة.

وسمع دوي انفجارين قبل وقت قصير من اندلاع الحريق في ناقلة النفط "جاغ ليلا" التي يبلغ طولها 250 مترًا، ولفّ دخان أسود كثيف محيطها.

وعمل رجال إطفاء على إخماد الحريق الهائل على متن السفينة التي ترفع علم إندونيسيا، والتي كانت ترسو لإجراء إصلاحات في ميناء بيلاوان في سومطرة الشمالية.

وقال قائد الشرطة المحلية دايان إن عناصر أجهزة الطوارئ نقلوا 22 بحارًا مصابًا إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن عشرات آخرين لا يزالون محاصرين في الناقلة.

وأوضح "دايان" أنه لم تعرف بعد أسباب الانفجار والحريق، وأضاف أن الحريق امتد إلى سفينة أخرى على الأقل رست بجانب ناقلة النفط، بينما تسببت قوة الانفجار بأضرار طفيفة في المنازل المجاورة قرب المرفأ.

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