الأردن يقرر عودة الموظفين للعمل 26 مايو

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، عودة موظفي القطاع العام إلى العمل بداية من 26 مايو الجاري، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.كما قررت الحكومة الأردنية تمديد ساعات السماح بخروج الموطنين من الساعة الـ8 صباحًا للسابعة مساءً بدءا من غد الثلاثاء.وكان الملك عبدالله الثاني، أكد في وقت سابق خلال رئاسته اجتماعا لمجلس السياسات الوطني اليوم، على ضرورة تشديد الإجراءات الصحية على المعابر الحدودية كافة، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا داخل المملكة.وأشار الملك، إلى ضرورة إعداد خطط لضمان احتفاظ مؤسسات القطاع الخاص بعامليها، مؤكدا على أهمية تطوير خطة متكاملة لـ "التعلم عن بُعد" للمدارس والجامعات، إضافة إلى وضع خطة بالنسبة لاختبارات طلبة الثانوية العامة والجامعات، خلال الظروف الاستثنائية.