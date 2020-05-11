حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكوم أمبو (صور)

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية المنصورية بمركز دراو أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة بإجمالي 225 مترا، مشيرا إلى استمرار حملات الإزالة المكبرة بشكل يومى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة.وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الإثنين - أنه حتى الآن منذ بداية فترة الحظر يوم 25 مارس الماضى تم إزالة 428 حالة تعدى على الأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة شملت 374 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 344 ألف و627 م2، بجانب 54 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204 أفدنة.وأردف محافظ أسوان أنه يتم تحويل جميع المخالفين والمتعدين إلى النيابة العسكرية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة ضدهم لضمان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.