168 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، منذ قليل، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5891 حالة خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم الإثنين- إن عدد المتعافين من فيروس كورونا يصل إلى 2.678 حالة حتى الآن.يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.