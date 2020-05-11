الجزائر: 5 وفيات جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد إجمالي الوفيات إلى 507 خلال 24 ساعة، نقلًا عن "سكاي نيوز عربية".يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.