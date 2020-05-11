البيت الأبيض: يجب على الصين دفع تعويضات بسبب كورونا

قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يجب على الصين أن تدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، محملًا بكين المسؤولية عن تفشي هذه الجائحة.وقال بيتر نافارو لشبكة سي إن بي سي، "لقد ألحقوا دمارا هائلا بالعالم، ولا يزال مستمرا"، مضيفًا "يجب أن يصدر مشروع قانون حيال الصين... لا يتعلق بمعاقبتهم بل بمحاسبتهم وتحميلهم المسؤولية.وكرر نافارو، الأكاديمي السابق والمعروف بانتقاده للصين، التأكيد على ذلك في وقت لاحق في مقابلة ثانية بثتها قناة "فوكس نيوز" وأصر على أن واشنطن يجب أن تعيد سلاسل التوريد إلى الولايات المتحدة.وقال: "أعتقد بقوة، وكذلك الشعب الأمريكي، أن الصين ألحقت أضرارا بلغت قيمتها تريليونات الدولارات على هذا البلد، ويجب أن يكون هناك شكل من أشكال التعويضات عن هذه الأضرار".وأثرت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشدة على الأسواق، حيث يخشى من أن تجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين قد يضر بالتعافي من الفيروس المميت.