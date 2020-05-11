توزيع 1000 كرتونة سلع غذائية على أهالي الغربية

أعلنت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، عن توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية، و100 كيس لحوم لبعض القرى المتضررة من تداعيات أزمة كورونا وبعض القرى التى تم عزلها جزئيا.وأشارت وكيل الوزارة في بيان لها اليوم، أنها وجهت العاملين بمؤسسة التكافل الاجتماعى بإرسال المواد الغذائية، وتم التنسيق مع جمعية "الحكماء" والجمعية الشرعية وجامعة طنطا بتوفير 200 كرتونة.وأضافت أنه تم توزيع 300 كرتونة و100 كيس لحوم لقرية القيصرية، وقرية محلة أبو علي بعد العزل الجزئى، و400 كرتونة لإدارة أول وإدارة ثان للوحدات التابعة لهم، و300 كرتونة لقرية سبطاس وقرية ميت الحارون مركز زفتى.