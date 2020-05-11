نزلاء حجر أبوقير يمارسون الرياضة والألعاب الترفيهية (فيديو)

قام الفريق الطبي داخل حجر المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية، تحت إشراف الدكتور عمرو سلامة، المدير الطبي، بعمل بعض الأنشطة الترفيهية والرياضية للنزلاء، لإرجاع ثقة المصابين في أنفسهم عقب قضاء فترة الحجر الصحي، وإخراجهم من حالات الاكتئاب النفسي.وقال فادى محمد عبدالمنعم، بكالوريوس تمريض جامعة الإسكندررية: "أعمل فى العناية بمستشفى المواساة إنفيكشن كنترول، وتم انتدابي ضمن الطاقم الطبي بمستشفى حجر أبوقير، والمسئول عن عمل التمارين الرياضية للمصابين الموجودين بالحجر كنوع من إخراجهم من حالاتهم النفسية السيئة والتشجيع المعنوي والنفسي لهم".وأضاف أنه يتم تخصيص كل يوم نصف ساعة لجمع المصابين في حديقة المدينة، وعمل تمارين رياضية مثل الجري وتمارين اللياقة البدنية، ومشاركتهم في بعض الأنشطة الترفيهية الأخرى، مشيرا إلى أن معظم الطاقم الطبي والمصابين يتعاملون بحب واحترام.