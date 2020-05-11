خبيرة: يمكن للإنسان تطوير نفسه إذا كان واثقًا فيها (فيديو)

قالت الدكتورة سوسن الشلاح، خبيرة تطوير رأس المال البشرى، إن الإنسان الإيجابي هو الذي يخلق من المحنة منحة، لافتة إلى أنه يجب العمل على العودة من الحياة الوهمية للحياة الذاتية، والتفكر ومعرفة إمكانياتنا وذاتنا خلال شهر رمضان الكريم.وأضافت سوسن الشلاح، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب أن نستغل شهر رمضان وفرض الحظر لكى نغير أنفسنا وسلوكياتنا، مشيرة إلى أن التعرف على قدراتنا وتطويرها يكون من خلال القراءة والتدبر، حيث إن العقل به 100 مليار خلية يجب أن نستفيد منها.وأكدت أن الذات الحقيقية بها قدرات لا يمكن إدراكها، لافتة إلى أن التأمل يجب أن يكون من خلال الصلاة لكى نصل للراحة النفسية والتعرف على ذاتنا وتطوير سلوكياتنا، منوهة بأن الإنسان لا يستطيع أن يطور من نفسه إلا إذا كان واثقًا فيها.