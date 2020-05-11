رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبيرة: يمكن للإنسان تطوير نفسه إذا كان واثقًا فيها (فيديو)

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:10 م
الدكتورة سوسن الشلاح
الدكتورة سوسن الشلاح
ياسمين عباس
طباعة
قالت الدكتورة سوسن الشلاح، خبيرة تطوير رأس المال البشرى، إن الإنسان الإيجابي هو الذي يخلق من المحنة منحة، لافتة إلى أنه يجب العمل على العودة من الحياة الوهمية للحياة الذاتية، والتفكر ومعرفة إمكانياتنا وذاتنا خلال شهر رمضان الكريم.

وأضافت سوسن الشلاح، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب أن نستغل شهر رمضان وفرض الحظر لكى نغير أنفسنا وسلوكياتنا، مشيرة إلى أن التعرف على قدراتنا وتطويرها يكون من خلال القراءة والتدبر، حيث إن العقل به 100 مليار خلية يجب أن نستفيد منها.

وأكدت أن الذات الحقيقية بها قدرات لا يمكن إدراكها، لافتة إلى أن التأمل يجب أن يكون من خلال الصلاة لكى نصل للراحة النفسية والتعرف على ذاتنا وتطوير سلوكياتنا، منوهة بأن الإنسان لا يستطيع أن يطور من نفسه إلا إذا كان واثقًا فيها.

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 17.. حزن منسي بعد رحيل والده

«الأرصاد» تحذر: موجة حارة تضرب البلاد اعتبارًا من اليوم

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

وزير التعليم يكشف أول مدرسة انتهت من تسليم أبحاث الطلاب

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذا السبب حاول العندليب منع لبنى عبد العزيز من العمل مع الأطرش

كانت هديته إلى الرئيس.. تعرف على وصية جمال عبد الناصر لموسيقار الأجيال

بلسم الوسط.. «حليم» حلم فنانات الزمن الجميل

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

إطلاق مبادرة للتعبير عن الامتنان للعاملين فى القطاع الطبى باليابان

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
لواء. محسن الفحام
ما بين الحظر والإباحة
المزيد

الثقافة

البربري: القراءة وتنقيح أعمالي أولوياتي خلال فترة العزل

درويش قاسم: لحنت مائة قصيدة باللغة العربية

يمنى الخولي تتحدث عن قهر القلق الوجودي: الإسلام منظومة للعالم.. ومطلق الإلوهية يؤرقني

سعيد عبده: الثقافة تدعم اتحاد الناشرين بعد انقطاع 10 سنوات