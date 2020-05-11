إزالة 1411 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، أنه تمت إزالة 1175 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا.وأكد المحافظ أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.