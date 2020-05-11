علي جمعة: 80% من آثار العالم موجودة في مصر (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العمارة في مصر في عهد فرعون بلغت أشدها، حيث كانت مصر أكبر دولة للعمارة في العالم منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا.وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على قناة مصر الأولى، أن 80% من آثار العالم موجودة في مصر، وهذا جاء من أن فترة طويلة من الزمان تقدر بـ5000- 7000 عام كانت مصر هي "البريمو" في العمارة.وأشار مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن اليونان والإغريق جاءوا لمصر ليتعلموا منها البناء، لافتًا إلى أن مصر تقدمت جدًا في الزراعة والعمارة والعمل بالصاغة، مشددًا على أن مصر علمت العالم أجمع مهنة الصاغة، إضافة إلى أن بني إسرائيل تعلموا من مصر الصاغة والزراعة، معقبًا: "الماس والألماظ اللي بيصنعوه في بلجيكا وغيرها احنا اللي علمناهم تصنيعه".