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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البرلماني الدولي»: 85% من برلمانات العالم عملت خلال كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:00 م
الاتحاد البرلماني
الاتحاد البرلماني الدولي
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قال مارتن شنونجونج، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي إن ما يقارب 85% من برلمانات العالم ظلت تعمل خلال أزمة كورونا الحالية وبأشكال مختلفة، مشيرًا إلى أن البرلمانات استطاعت أن تتكيف مع الأزمة وتنظم جلساتها من خلال استخدام التكنولوجيات الجديدة للعمل عن بعد وتستمر في القيام بدورها سواء فيما يتعلق بالتشريع أو بمراقبة عمل الحكومات والإجراءات التي تفرضها خلال أزمة كورونا.

وأكد شونجونج، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف مع الصحفيين الأعضاء بجمعية الصحفيين بالأمم المتحدة عبر الإنترنت اليوم الاثنين، أن الاتحاد البرلماني الدولي كان حريصًا على أن تعمل البرلمانات على حماية حقوق الإنسان في كل مكان خلال هذه الأزمة الصحية العالمية وأن تعمل وفق القواعد الديمقراطية ودون أن تعطي شيكات على بياض للحكومات.

أشار الأمين العام للاتحاد البرلماني إلى أن استخدام تكنولوجيات العمل عن بعد بالنسبة للبرلمانات كشف عن نوع جديد من التحديات التي يجب التعامل معها في الفترة المقبلة والنظر فى الحلول، تحسبًا لأي أسباب مستقبلية قد تضطر أحد البرلمانات للعمل عن بعد.

ولفت إلى أن من بين تلك التحديات مسألة إن كان التصويت الإلكتروني عن بعد هو قانوني أم لا، وأيضًا موضوع حماية الأنظمة عبر الإنترنت التي يمكن أن تستخدمها البرلمانات كمنصات لمواصلة عملها خلال الأزمات وسبل حمايتها من الاختراق والقرصنة الإلكترونية.

وقال شونجونج إن الاتحاد البرلماني الدولي بصدد إعداد إرشادات سيقدمها إلى كافة برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد فى يونيو القادم تتعلق بالدور الذي يمكن للبرلمانات أن تلعبه من أجل تحقيق أمن صحي عالمي خاصة بعد أن كشفت أزمة كورونا عن ابتعاد الكثير من الدول عن التعددية فى التعامل مع الأزمة وبما يحتاج إلى التركيز على ضرورة التأكيد على أن تعددية الأطراف فى التعامل مع أزمات عالمية من هذا النوع هو الضمان الاكبر لحماية المجتمعات حول العالم، وشدد أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى على أن الدول عليها أن تتعلم من الأزمة التى أثبتت أن تهديد فيروس كورونا لم يكن له حدود.

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