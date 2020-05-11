طرح البرومو الرسمي لفيلم «فصل تالتة خامس» (فيديو)

طرحت الجهة المنتجة للفيلم الكوميدي "فصل تالتة خامس"، البرومو الرسمي له، وهو من إخراج عمرو الكاشف، وسيناريو وحوار أحمد البحيري، ومدير التصوير والمونتاج جوزيف نجيب، وذلك بعد الانتهاء من تصوير مشاهد ومونتاج الفيلم.الفيلم يسلط الضوء حول شغب بعض الطلاب بإحدى المدارس الثانوية ويتطرقه العديد من المواقف الكوميدية بين الطلاب والمدرسين، إلى أن يأتي المدرس فيضع حدا لمهزلة الطلاب في الفصل.الفيلم يشارك في بطولته دميانه إسحق، مروان كراون، أيمن عطا، أحمد البحيري، أشرف كمال، محمود عنتر أبوالروس، عاطف عبدالعزيز، شريف خيري، محمد السويسي، والفيلم فكرة دميانة إسحق، ومساعد مخرج مروان كراون، إخراج عمرو الكاشف.