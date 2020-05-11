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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تؤجل إعادة فتح المدارس بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:48 م
المدارس
المدارس
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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، عن خطتها لتأجيل إعادة فتح المدارس لمدة أسبوع من الموعد المقرر، بعد أن أثارت عشرات الإصابات بفيروس كورونا، والمرتبطة بالملاهي الليلية في حي إيتايون في سول، مخاوف بشأن حدوث تفش أكبر.

وكان قد تم تسجيل أكثر من عشرين إصابة جديدة مرتبطة برجل في التاسعة والعشرين من العمر أثبتت الفحوصات إصابته بالفيروس وزار خمسة ملاه وحانات في نهاية الأسبوع الماضي في حي إيتايوان المزدحم.

وتخشى السلطات انتشار الوباء مجددًا، وتقدر عدد الذين زاروا المراكز الليلية الخمسة بنحو 7200 شخص.

وقال نائب وزير التعليم الكوري الجنوبي بارك بايج -بيوم - في إحاطة صحفية: "إن وزارة التعليم، بالتشاور مع السلطات الصحية، أجلت إعادة فتح المدارس لطلاب السنة النهائية في المدارس الثانوية لضمان سلامة الطلاب، كما سيتم تأجيل إعادة فتح الصفوف الدراسية الأخرى لمدة أسبوع"، حسبما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وبموجب الخطة المعدلة، سيعود طلاب السنة النهائية من المرحلة الثانوية إلى المدارس في 20 مايو الجاري، ويتبعهم طلاب الصفوف الأدنى الذين سيعودون إلى المدراس على مراحل تنتهي في 8 يونيو المقبل، وفقًا لوزارة التعليم.

كما حث بارك العاملين في المدارس على "المساعدة في حماية صحة الطلاب الذين يحبونهم" من خلال إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا على الفور إذا كانوا قد زاروا الأماكن المتضررة بالعدوى الجماعية بين 24 أبريل الماضي و6 مايو الجاري.

ويأتي هذا الإعلان قبل يومين فقط من الموعد الذي كان مقررًا لعودة طلاب السنة النهائية من المرحلة الثانوية إلى الفصول الدراسية، والذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي بعد تراجع معدلات انتشار "كوفيد- 19" في البلاد.

لكن الأوضاع تغيرت بسرعة بعد أن ثبتت إصابة شخص يبلغ من العمر 29 عامًا بفيروس كورونا بعد أن زار ملاهي ليلية وحانات في إيتايون في الفترة من 1 إلى 2 مايو الجاري، ليتم حتى الآن تسجيل 86 حالة إصابة بعدوى الفيروس لأشخاص زاروا تلك الأماكن وأفراد أسرهم ومعارفهم.

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