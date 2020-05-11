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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تطور منصة إلكترونية لتعزيز التواصل بين أطراف السوق

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:47 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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طوّرت إدارة البورصة منصّاتها الإلكترونية بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية لاستعراض آخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار في أسواق المال.

وتضم عملية التطوير 3 منتجات يتم بث حلقاتها، "إلكترونيًا عن بُعد"، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبورصة المصرية وهي كالآتي:

المنتج الأول EGX TALKS وهي خدمة جديدة تقدمها البورصة نشاهد من خلالها القيادات التنفيذية بأهم الشركات المقيدة يتحدثون عن آخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالشركة، وهي خدمة تستهدف مزيدًا من الإفصاح حول مدى تأثر نشاط الشركات المقيدة بالمتغيرات وخططها لإدارة نشاطها وكيفية الحفاظ على وضعها التنافسي وحصصها السوقية.

وستطلق البورصة اليوم أولى حلقات أول منتج وهو "EGX TALKS" والبداية ستكون مع شركة فوري للتكنولوجيا المالية للوقوف على آخر المستجدات بالشركة ومدى تأثرها بالمتغيرات الأخيرة وكيف تعمل على استمرار نشاطها وأعمالها، وذلك من خلال مقابلات يتم إجراؤها مع مسئولي الشركات المقيدة.

المنتج الثاني: EGX COURSE، وهي خدمة أيضًا تتضمن سلسلة من الفيديوهات التعليمية لتعريف المجتمع بدور البورصات في الاقتصاد وحياة الناس اليومية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار، على أن تكون أول حلقة لقاء مع رئيس البورصة المصرية يسلط الضوء خلاله على أساسيات الاستثمار في أسواق المال.

المنتج الثالث:" IR Highlights"، وهي خدمة تتضمن بث سلسلة من اللقاءات الدورية المسجلة على منصات التواصل الاجتماعي للبورصة المصرية بين مديري علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وإدارات البحوث ومديري الاستثمار، لمزيد من المعرفة والشرح حول طبيعة عمل الشركات وخططها في ضوء ما هو مفصح عنه، وذلك لتنشيط التداول على الأوراق المالية المقيدة.

من ناحيته، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة مستمرة في القيام بعملها نحو تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية من خلال تعزيز ورفع كفاءة عملية التواصل بين أطراف السوق المختلفة، لما لذلك من أثر كبير في تحقيق المستهدفات المطلوبة.

وذكر فريد: توسيع قاعدة المستثمرين والشركات وتعزيز السيولة سيتأتى من خلال رفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسيّات الاستثمار في أسواق المال، إلى جانب سياسات التطوير الاعتيادية التي تقوم بها إدارة البورصة بالتعاون مع مختلف أطراف السوق لإضافة وتحديث آليات ومنتجات مالية جديدة".

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