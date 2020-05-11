المخرج عبدالعزيز حشاد ينتهي من تصوير «حب عمري»

انتهى المخرج عبدالعزيز حشاد، اليوم الإثنين، من تصوير آخر مشاهد مسلسل "حب عمري" بطولة الفنان هيثم شاكر، والذي يشارك حاليا في الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.وقال حشاد - في تصريحات له - إنه انتهى من تصوير جميع مشاهد المسلسل، مضيفا أنه سيعكف خلال الأيام المقبلة على مونتاج الحلقات الأخيرة من المسلسل من أجل تسليمها للقنوات التي تقوم بعرض العمل.المسلسل تدور أحداثه في قالب رومانسي حول قصة حب لفتاة صغيرة تتمرد على حب عمرها وتصطدم بواقع الحياة، لتتصاعد الأحداث حول مصير هذا الحب، فهل سيتحدى الظروف المحيطة وينتهي بالارتباط أم سيفشل؟."حب عمري" يعد البطولة المطلقة الأولى للنجم هيثم شاكر، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سهر الصايغ وسامح الصريطي ومنة فضالي وحنان سليمان ومحمد عادل وتامر فرج ومحمد مهران وديانا هشام وأماني كامل وأحمد كرارة وحمادة بركات، العمل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.