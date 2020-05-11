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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تصعد بدعم من تخفيضات طوعية سعودية

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:36 م
النفط
النفط
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، متعافية من خسائر في وقت سابق من الجلسة وذلك على خلفية أنباء بأن السعودية ستقلّص إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا فوق التخفيضات المقررة بموجب اتفاق أوبك+، لكن المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا كبحت المكاسب.

كان خام برنت مرتفعًا 7 سنتات بما يعادل 0.2% إلى 31.04 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 24.94 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة، انخفضت عقود كلا الخامين أكثر من دولار.

هوى الطلب العالمي على النفط نحو 30 بالمائة، إذ تقلص جائحة فيروس كورونا حركة النقل في أنحاء العالم، ما أدى إلى زيادة المخزونات عالميًا.

ولتَقليل فائض الإمدادات، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون متحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض الإنتاج اعتبارًا من أول مايو نحو 10 ملايين برميل يوميًا في مسعى لدعم الأسعار.

واليوم، قال مسئول بوزارة الطاقة السعودية إن الوزارة أصدرت توجيهات لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية بخفض إنتاجها النفطي لشهر يونيو مليون برميل يوميًا إضافية.

وهبطت أسعار النفط في وقت سابق من الجلسة بفعل مؤشرات على موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا بعد أن أعلنت ووهان، بؤرة التفشي في الصين، عن أول مجموعة إصابات منذ إلغاء عزل المدينة قبل شهر.

واقتنص خام القياس مكاسب على مدار الأسبوعين الأخيرين، مدعومًا بانتعاش متواضع في الطلب مع تخفيف بعض القيود على السفر.

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