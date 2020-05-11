«ماتش كرة قدم».. إخلاء سبيل 24 متهمًا باختراق حظر التجوال

أمرت نيابة الهرم بإخلاء سبيل 24 شخصا بضمان محل إقامتهم عقب إلقاء القبض عليهم مساء أمس أثناء تنظيم مباراة كرة قدم بملعب بمنطقة اللبيني، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة.كما تم ضبط القائمين على إدارة وتشغيل الملعب، تم تحرير محضر لهم بخرق حظر التجوال ومخالفة قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.وفي واقعة مشابهة كانت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، رصدت مقاطع فيديو ظهر بها مجموعة من الشباب أقاموا إفطارا جماعيا، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة ضبطهم.وتبين أن الإفطار الجماعي كان في أحد شوارع منطقة بولاق الدكرور، وتجمع بداخله عدد كبير من أهالي المنطقة مما يخالف إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة مالية.