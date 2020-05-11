نبيل الطيبي يتابع التزام مشروعات أسيوط بالإجراءات الوقائية

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط حملة مكبرة للمرور على بعض مشروعات المحافظة لمتابعة العمل بها، وشهدت الحملة المرور على مشروع المواقف ومشروع الثروة الحيوانية ببني مر بالفتح والحمام بأبنوب ومشروعات محطة مياه كوم أبوشيل، ومشروع العبارات النهرية.وتابع "الطيبي" الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء العاملين بتلك المشاريع للكمامات واستمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل تلك المنشآت والمشاريع حفاظًا على صحتهم وصحة المترددين عليها تفعيلًا لقرار المحافظ رقم 507 لسنة 2020م.وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تكثيف أعمال اللجنة المشكلة للمرور بصفة دورية على كافة المشروعات والمنشآت التابعة للمحافظة سواء كانت مشروعات إنتاجية أو إنشائية وذلك للتأكد من قيام الشركات العاملة بتلك المشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين.وأكد السكرتير المساعد على ضرورة العمل في كل المشروعات والمصانع بكامل طاقتها حفاظا على حقوق العاملين بها وتوفير أوجه الرعاية والدعم لهم وتذليل العقبات لزيادة الإنتاج خاصة مع التزام الشركات المختلفة بالإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن والتنبيه على ارتداء العمال للكمامات وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل.