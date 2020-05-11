45 وفاة و1683 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1683 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) و45 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال جهانبور- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية- إنه تم تسجيل 1683 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 109 آلاف و286، من ضمنهم 2703 في حالة حرجة يخضعون الآن للعناية المركزة.وأضاف أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 87 ألفًا و422 شخصًا فيما توفي 45 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 6 آلاف و685 شخصًا.