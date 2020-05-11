«الأوقاف»: منع علي الأزهري من الخطابة لمخالفة قرار الحظر

قررت وزارة الأوقاف إلغاء تصريح الخطابة الخاص بالدكتور علي محمد حسن علي وشهرته علي الأزهري، ويعمل خطيبًا بالمكافأة بإدارة أوقاف شرق الزقازيق بمسجد الدعوة بمنطقة الجمباز بمدينة الزقازيق، وذلك بعد دعوته لإقامة صلاة الجمعة بالمنازل.وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.وشددت الوزارة على عدة أمور:1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.