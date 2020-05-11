محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة استكمال أعمال معهد الأورام (صور)

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير والتجميل بمدينة كفر الشيخ، موجهًا بتحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار رفع كفاءة النظافة والتجميل بالمدينة، بجانب أعمال التطهير والتعقيم المستمر لجميع الشوارع، بما في ذلك أماكن تجمع المواطنين، والأسواق اليومية.كما وجه محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بمنطقة مجمع المواقف وتطويرها للقضاء على التكدس والزحام تيسيرًا على المواطنين.كما تفقد محافظ كفر الشيخ، معهد الأورام، حيث تفقد استكمال الأعمال التي تتم بمبنى المعهد، مكلفًا بتقديم كل الدعم من المحافظة للانتهاء من هذا الصرح الطبي الكبير.وفي نفس الجولة تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير منطقة مزلقان السلخانة، حيث وجه بتنظيم حركة سير السيارات، بما يمنع التكدس والزحام في منطقة المزلقان، بالتوازي مع حركة سير السيارات بشارع البلدية، وشارع ناجي شتله.رافق محافظ كفر الشيخ الدكتور عمر البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور بكفر الشيخ، سامي خليفة، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والاشغالات، وهيثم عطية، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفر الشيخ، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، وأحمد الجوهري، نائب رئيس المدينة لشئون قرى كفر الشيخ.